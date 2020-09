Parece que las vacaciones de verano le han sentado genial a Miki Nadal, y es que desde que ha vuelto a Zapeando no ha parado de ganar los retos a los que los zapeadores se enfrentan en plató.

Esta vez, el reto consistía en conseguir lanzar botellas de agua a lo alto de una torre, un reto que está arrasando en las redes sociales, pero que a Anna Simon no se le da nada bien. "Es que no me sale", afirma Simon entre risas, que confiesa que es "negada para estas cosas".

Incluso Valeria Ros, que destaca tener muy buena puntería, es incapaz de lograr el reto. Eso sí, la zapeadora explica que estando embarazada no tiene "equilibrio". En cambio, Miki Nadal ha conseguido lograrlo en su segundo intento, demotrando que sigue imparable en los retos. Y es que el zapeador ya había ganado en otro divertido reto a Lorena Castell como puedes ver en este vídeo.

Anna Simon regresa llorando a Zapeando con look surfero

Tras las vacaciones de verano, Anna Simon regresa al plató de Zapeando con un look surfero que llama la atención de Dani Mateo, quien destaca que todavía le "huele el culo a playa".