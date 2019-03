Xplora está emitiendo la nueva temporada de la versión americana de 'Pesadilla en la cocina'. Ana Morgade cree que el programa debería llamarse 'Cochinada en la cocina'. "Serán americanos y tendrán muchas cosas bonicas, pero son marranos como arañas".

Miki Nadal cree que el propietario de uno de los restaurantes no tiene perejil en cajas, si no la sustancia que se fuma él. "Este hombre no sabe nada, no sabe ni en el día en que vive".