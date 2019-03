Miki Nadal baila como Carlton Banks: “Mira qué dominio de las caderas”

LO MÁS RASÉ DE ANTENA 3

Antena 3 ha cumplido 25 años y ‘Zapeando’ recuerda algunas series que han marcado la vida de la cadena y de muchos espectadores. Es el caso de la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’ o la mítica serie ‘El príncipe de Bel Aire’ protagonizada por Will Smith y conocida por la coreografía de Carlton Banks. Un baile que se marca Miki Nadal para demostrar que aunque lo suyo no es la canción, el baile no se le da nada mal.