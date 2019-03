El más pequeño de 'Tu Cara Me Suena Mini', Fran, canta a Cristina Pedroche en Zapeando

CON SÓLO SEIS AÑOS SE ATREVE A CANTARLE A LA COLABORADORA

Fran, uno de los pequeños de 'Tu Cara Me Suena Mini', llega al plató de Zapeando acompañado de Xuso Jones. Cristina Pedroche no se explica cómo puede cantar tan bien con sólo seis años y el pequeño decide dedicarle una canción de Selena Gómez que le "gusta mucho". Miki Nadal le interrumpe para aconsejarle que cante lo que "realmente le gusta a Cristina Pedroche": el electrolatino. Así, Fran no duda en interpretar a Juan Magán.