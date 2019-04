El secreto mejor guardado de Anna Simon: "A mí me sigue en Twitter Rajoy, no se por qué"

LA PRESENTADORA DE ZAPEANDO SE CONFIESA

La recopilación veraniega de 'zascas' de reporteros a personajes rescató los comienzos de Cristina Pedroche, quien terminó confesando: "Joe Jonas y yo nos seguimos en Twitter". Anna Simon no se quedó atrás y contó algo que nadie sabía: "A mí me sigue en Twitter Rajoy, no se por qué".