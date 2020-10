En su sección sobre las portadas de las revistas del corazón, Lorena Castell cuenta las declaraciones de Georgina Rodríguez sobre cómo conoció a su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo. Y es que la modelo le vio en una tienda de ropa en la que trabajaba de dependienta. "Yo he trabajado muchos años en el Zara y a mí no me ha mirado nadie", destaca Lorena Castell entre risas. Eso sí, la zapeadora confiesa que sí le "marcaron algún gol".

Además, Lorena Castell cuenta una divertida anécdota sobre por qué la echaron de Zara. Por su lado, Cristina Pedroche también recuerda su época como dependienta de Bershka con 16 años. En el vídeo principal de esta noticia puedes descubrir las anécdotas más divertidas de Lorena Castell y Cristina Pedroche trabajando de dependientas.