Lorena Castell ha deslumbrado en el plató de Zapeando con su interpretación de 'I want to break free' a lo Freddie Mercury. La zapeadora se ha disfrazado del artista con motivo de Carnaval y ha imitado los gestos que él hacía en el videoclip de este tema. No le ha faltado ni la aspiradora.

Además, también cabe destacar que en la parte de la caracterización no han pasado por alto los famosos dientes de Freddie Mercury, que a Castell le ha provocado algún problema para comunicarse por el gran tamaño de estos. En el vídeo, puedes ver la espectacular actuación y el divertido momento que se ha vivido después en la que los zapeadores han reaccionado a dicha interpretación.