El viernes pasado Lorena Castell sufrió un accidente doméstico que le impedió acudir al plató de Zapeando. La colaboradora contó que casi "se mata" por las escaleras del Metro.

"Iba a coger un taxi, no había y cogí el carro del niño para ir en Metro. En décimas de segundo he pensado en 'yo y el niño haciendo la croqueta muy fuerte hasta abajo'. Total, que he intentado hacer de capota delante del niño y él perfecto, pero yo me he matado", explicó la joven en una videollamada con sus compañeros en este vídeo.

Ahora, la zapeadora, que regresa al plató con un pie vendado y muletas, confiesa que se encuentra bien: "La verdad que me puedo mover, vengo aquí perfectamente".