Lo nunca visto en Zapeando: ¡así se hacen los zapeadores un selfie con un rollo de papel higiénico!

Frank Blanco propone a los zapeadores que cada uno se realice un selfie con su móvil y un rollo de papel higiénico vacío para luego subir sus correspondientes fotos a la cuenta de Instagram de Zapeando.

Después del presentador, Cristina Pedroche es la siguiente en realizarse la foto. La lentitud de la zapeadora de Vallecas en tomársela hace que sus compañeros se rían con ella. "Aquí la luz es horrible, yo tengo que buscarla, si no no me gusta", destaca ella en su defensa.

Chenoa, Miki Nadal, Quique Peinado y Anna Simon tampoco han dejado pasar la oportunidad de unirse al divertido reto. "¿Por qué os ponéis guapos si el juego consiste en salir feos?", pregunta Anna Simon al resto de sus compañeros.