Leo Harlem, sobre el videoclip de Zapeando: "Tengo ganas de verlo pero si Miki sale en calzoncillos no lo tengo muy claro"

MAKING OF DEL VIDEOCLIP DE LOS 500 PROGRAMAS

El próximo lunes, 23 de noviembre, Zapeando celebra sus 500 programas y para celebrarlo los zapeadores han hecho un videoclip. Un montaje basado en el tema de Meghan Trainor 'All About That Bass' que el programa ha titulado 'Dos años que nos veis'. Frank Blanco pone como avance un making of.