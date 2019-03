Leo Harlem: "El perro de mi vecino plantó tal pino que no pudieron retirarlo. Les ha salido mejor hacer con ello una rotonda"

¡PERO QUÉ ME ESTÁS CONTANDO!

La gente ya no sabe cómo combatir la lucha constante contra aquellos dueños de perros que no recogen sus excrementos, por eso en Andalucía han creado la campaña 'No seas majaron y recoge el mojón', desde la que los vecinos insisten en que los ciudadanos recojan los excrementos de sus perros. Leo Harlem se siente muy identificado con ellos y ha creado otro eslogan de repuesto: "Recoge el pino o te lo estampa mi primo". Al parecer el colaborador tiene un vecino cuyo perro es del tamaño de un caballo que deja unos premios para los que se necesita ayuda para recogerlos.