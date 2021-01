El día 31 de diciembre se hizo una apuesta en el plató de Zapeando. La protagonista fue Lorena Castell, quien apostó con Dani Mateo teñirse el pelo de rosa si no acertaba cómo iba a ser el look de Cristina Pedroche para presentar las Campanadas 2020.

La zapeadora aseguró que su compañera iba a ir de corto, con tul y algo verde. "Si no lo aciertas todo te tiñes el pelo de rosa, como una señora en un bingo", apostó Dani Mateo con Lorena Castell, quien aunque en principio mostró sus dudas, decidió aceptar tras escuchar cómo el director de Zapeando la llamaba "gallina". "Me lo tiño en tu cara", afirmó entonces Lorena Castell. Finalmente, la zapeadora ha perdido la puesta ya que aunque Cristina Pedroche iba de corto, no llevaba nada con tul. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver su reacción tras aparecer en directo con el pelo rosa: "Aposté fuerte la verdad".

Eso sí, el debate está en si las botas de Pedroche eran verdes, como aseguró su compañera o azules. Ahora, en el primer Zapeando de 2021 ambas aparecen en plató, Cristina Pedroche con sus espectaculares botas, cuyo momento puedes ver en el siguiente vídeo, y Lorena Castell con su nuevo pelo rosa.