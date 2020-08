Zapeando ha conectado en directo con Sebastián Yatra, que se encuentra en Miami tras haber presentado su último tema 'A dónde van'. "Decidí acostarme en vez de sentarme porque siempre que he hecho entrevistas contigo es para reírnos", ha bromeado el artista, a lo que Mateo ha respondido: "Tú, túmbate Sebastián, como si estuvieras en el psiquiatra y yo le hago preguntas a tu niño interior".

Cristina Pedroche, por su parte, no ha podido evitar interrumpir la conversación entre Mateo y Yatra para confesar al cantante que es "súper fan". "Hola Sebastián. Soy muy fan, lo tenía que decir. He bailado tu canción en mis stories y te he etiquetado por si lo quieres ver", ha dicho Pedroche, tras lo que Yatra le ha preguntado por su prerfil en Instagram.

"¡Me va a ver desde Miami! Soy @cristipedroche", ha expresado una emocionada Pedroche, tras lo que Dani Mateo le ha dicho al cantante que si no encontraba a zapeadora por esa cuenta, podía probar con "Leticia Sabater, que es su otra cuenta".

Sebastián Yatra ha contado que está en este momento en Miami, aunque "extrañando España". "Es normal, porque aquí habrá atascos y contaminación, pero no dejan la casa hasta arriba de arena al llegar a la playa", le ha respondido el presentador de Zapeando.

Además, el cantante ha dicho que está "celebrando" porque acaba sacar una canción que ama "profundamente y que tiene mucho de España y se llama 'A dónde van'". Se trata de una colaboración con el cantante Álvaro Díaz que trata sobre una persona que "se pregunta a dónde van los besos cuando se acaba el amor, si se van para siempre, si desaparece o qué pasa con ese beso", ha explicado Yatra.