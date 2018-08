LA PRESENTADORA CELEBRA QUE EN ZAPEANDO ESTÁ A SALVO DEL CALOR

Anna Simon agradece en Zapeando a los meteorólogos su precisión: "A las tres de la mañana me he dado una ducha y no me he tenido que secar". Además, la presentadora destaca las advertencias para estos días: "Te sientes débil, no recuerdas cosas...Un golpe de calor es lo que le pasa a Frank Blanco todas las tardes desde hace cinco años, pero con calor".