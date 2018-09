ZAPEANDO COMENTA LA 'EXHUMACIÓN MÁS SURREALISTA'

Zapeando comenta la imitación que ha hecho el programa Polònia de TV3 sobre la exhumación de los restos de Franco. Miki Nadal comenta que no cree que no pasase la aspiradora: "Él no era de limpiar el polvo, lo metía debajo de la alfombra todo".