Quique Peinado muestra en Zapeando el divertido vídeo de dos agricultores que, a gritos, demuestran su dominio del español. Y es que ambos protagonizan una surrealista discusión en pleno campo sobre por dónde va el tractor.

"Esto es España, gente a las que no se les entiende discutiendo a voces, y luego dicen que los políticos no nos representan", destaca Dani Mateo entre risas después de ver el vídeo viral. Pero este no es el único divertido vídeo en español de Zapeando. Maya Pixelskaya muestra el vídeo de 'Mama Vette', la tía de un tiktoker, intentando aprender español. Puedes ver su divertida pronunciación en este vídeo.