"Traigo una carta a Papa Noel genial escrita por una niña inglesa de 9 años", destaca Cristina Pedroche, que afirma que la pequeña "no tiene pinta de haberse portado bien estos meses". Y es que la niña comienza su carta siendo tan sincera que provoca la risa de la zapeadora:

"Querido Papa Noel, espero que hayas tenido un buen año, el mío ha sido justo lo contrario, he tratado de ser buena, pero he fracasado miserablemente, seré sincera, merezco carbón, pero me gustaría que me trajeras un regalo, de hecho, más de uno", escriba la pequeña, que incluso, le deja una lista de regalos que quiere: "Marca la casilla según vayas teniendo las cosas". En la surrealista carta se pueden leer los sorprendentes regalos que le pide como "una serpiente, un oso panda y un pingüino que no estén muertos". Aunque, sin duda, lo mejor de la carta es la despedida porque la menor le manda un tajante mensaje a Papa Noel por si no le había quedado claro que quería regalos. Cristina Pedroche te cuenta el contenido completo de esta carta viral en el vídeo de esta noticia.