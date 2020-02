Después de que Dani Mateo muestre en este vídeo de Zapeando la divertida reacción de un niño al contar a su hermana mayor el horror que ha vivido después de pillar a sus padres teniendo sexo "¡tres veces!", el presentador abre debate en el plató.

"¿Alguna vez habéis pillado a vuestro padres teniendo sexo?", pregunta Dani Mateo a sus compañeros, pero parece ser que él es el único al que le ha pasado. El presentador cuenta cómo fue el día que abrió sin llamar la puerta de la habitación de sus padres y les pilló.

"Me llevé una bronca que no entendía porque no había hecho nada malo", afirma Dani Mateo, que cuenta cómo se quedó descolado hasta que, finalmente, se dio cuenta.