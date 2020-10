Belinda Washington lleva 34 años casada. Un hecho que sorprende a Lorena Castell, que ha incitado a la actriz a que se introduzca en el porno virtual con su marido después de que Washington haya confesado que igual "algún día se anima".

"Claro que sí, mándale primero un emoji de una berenjena con unas gotitas y luego por ejemplo una fotito del botty que no se vea la cara", ha recomendado Lorena Castell, que ha insistido en la necesidad de que "no se vea la cara".

"Luego la gente se pregunta de quién es ese culo, acaso de que tengas un tatuaje", ha aconsejado la zapeadora. Y es que ella afirma que esa técnica nunca falla: "Yo no mando fotos del culo, si subo fotos del culo lo hago directamente".

"¿No tienes fotos de tu culo? Si quieres te doy yo también", ha bromeado Miki Nadal, a lo que la zapeadora no ha dudado en responder: "Tengo vídeos de mi culo, pero, ¿me has hecho fotos sin que me de cuenta? A mí no me 'stalkees'", ha bromeado Castell.