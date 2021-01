En 'Está pasando' ha vuelto a pasar. Se trata de un mini concurso que hacen en el programa de 'Telemadrid' en el que se van dando pistas sobre un pueblo misterioso para que los espectadores lo adivinen. No es la primera vez que alguien que debe dar una pista se equivoca y dice directamente el nombre del municipio.

En esta ocasión ha sido el párroco del pueblo al que se le escapó el nombre y no solo una, sino hasta en dos ocasiones en las que el religioso no sé da cuenta. "¿No había que decirlo?", dice al final de la conexión. El reportero, que trata de desviar la atención de los espectadores a toda costa, acaba por decirle al párroco: "No, no había que decirlo y lo ha dicho dos veces. No pasa nada". "Espero que el secreto de confesión lo lleve mejor", bromean desde plató.

Otros vídeos virales

Quique Peinado muestra en este vídeo de Zapeando el divertido error de un rótulo de laSexta Noticias que 'regala' dinero a unos vecinos de Cuenca.