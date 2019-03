La advertencia de Miki Nadal a los extraterrestres: "Entre el cambio climático, Trump y Putin el planeta está hecho unos zorros"

Después de que un científico anunciara la presencia de una nave extraterrestre en nuestra galaxia Miki Nadal ha querido mandarles un mensaje institucional desde Zapeando.

"Me dirijo a vosotros en nombre de todos los terrícolas para deciros que no hace falta que vengáis. No está la Tierra para visitas, creéis que es un sitio bonito, pero no. Entre el cambio climático, Donald Trump y Putin está el planeta hecho unos zorros y España ya ni te cuento", señala el zapeador.

"Si aun así venís, traed una nave grande, un autobús galáctico, porque muchos nos iríamos con vosotros, yo el primero", concluye.

