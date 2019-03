Kimberley Tell: "Tenemos un 'coach' que me graba las frases y yo las suelto, pero no tengo ni idea de alemán"

LAS PROTAGONISTAS DE 'BUSCANDO EL NORTE' VISITAN ZAPEANDO

Frank Blanco lanza una pregunta a Kimberley Tell sobre su papel en la serie 'Buscando el norte', ya que ella interpreta a una joven alemana que nada se asemeja con la vida real."En Twitter me felicitan en alemán por el estreno porque piensan que soy alemana pero en realidad no tengo ni idea", comenta la actriz canaria.