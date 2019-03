Josie: "Selena, has hecho mucho daño y me siento muy identificado contigo"

LA ACTRIZ ANALIZA LOS ESTILISMOS DEL EXPERTO EN MODA

'Zapeando' se ha trasladado hasta la presentación de la última película de Selena Gomez, para conocer qué opina la actriz de los estilismos de Josie. La joven artista asegura que le "encanta" su estilo y cree que es "muy divertido", tras ver varios de los looks del experto en moda. Sin embargo, frente a la simpatía de Gomez, se encuentra la exigencia de Josie que no es partidario de los looks y la "precocidad" de Selena.