Josie: “El pelo de Pablo Iglesias lo veo más limpio que el de muchas políticas”

EL EXPERTO EN MODA ANALIZA EL LOOK DEL LÍDER DE PODEMOS

Los 'zapeadores' siguen cuestionándose si el crecimiento de votos de 'Podemos' se debe al look de su líder o a cómo lo define el estilista del programa: “La erótica del poder interruptus, porque poder no hay todavía”. Para salir de dudas, en Zapeando han llevado a cabo un sondeo: ¿Pablo Iglesias es sexy? Josie lo tiene claro, él es más de 'Errejón.com' y al parecer los twitteros están de acuerdo con él porque al final ha ganado el 'No, sólo me pronuncio si votamos en asamblea', frente al 'Sí, donde hay coleta si hay alegría'.