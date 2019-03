Este es el radical cambio de look de Anna Simon que la convierte en una luchadora de la serie 'GLOW'

Después de que Quique Peinado sorprendiera en este vídeo de Zapeando con un cambio de look que conquistó a los zapeadores. Ahora llega el turno de Anna Simon.

La zapeadora aparece en plató con un radical cambio de look. Y es que Simon se ha hecho tirabuzones en el pelo. Un look que hace que sus compañeros le saquen todo tipo de parecidos. Desde el cantante Joey Tempest y con las luchadoras de la serie 'GLOW'.

¿Anna Simon o "una de las niñas de 'El Resplandor'"?: este es el look con el que la zapeadora deja alucinado a Frank Blanco

Frank Blanco queda tan sorprendido del look de Anna Simon que no puede evitar hacerle un divertido comentario al respecto: "Te dan un cuchillo y eres una de las niñas de 'El Resplandor'". La zapeadora destaca que va " luchar" por quedarse el vestido porque va "monísima, otra cosa es" que el presentador "no sepa apreciarlo".

