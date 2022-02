Zapeando ha contado con la visita del mejor piloto de dron de carreras acrobáticas de España. Él es Iván Merino y practica un deporte con mucha velocidad y adrenalina y menos riesgos para la salud.

Como ha explicado durante la entrevista, entrena en su pueblo, gracias a las facilidades del Ayuntamiento que le cede el campo de fútbol para poder montar circuitos en los que volar drones. Reconoce que aunque "no te haces año porque no vas en un coche o una moto, ayuda a no tener miedo e intentar mejorar el estrellarte, porque buscas el límite", y por eso es esencial contar con patrocinadores que le regalan el material.

Entre las cualidades que el experto destaca para pilotar bien un dron a toda velocidad están tener buenos reflejos y templar los nervios en los momentos de presión, porque las rondas duran menos de un minuto. "Lo importante es no fallar y saber controlar tu ritmo", ha explicado.

Además, cuenta que además de acudir a competiciones por países de todo el mundo, ofrece su manejo del dron para otras actividades, como la de sobrevolar la moto de Marc Márquez para poder grabarlo. En el vídeo principal de esta noticia cuenta su increíble experiencia con esta disciplina.