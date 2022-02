Iván Merino es el mejor piloto de drones de España, y en Zapeando ha querido demostrar lo bien que se maneja con el teledirigido con una demostración que ha dejado impresionados a los zapeadores. Antes de empezar, avisa: "Intentaré que no sea la primera vez que me choque en plató en la televisión".

Pero el dron no solo no se a estrellado sino que se ha movido por todo el plató del programa a una gran velocidad y haciendo todo tipo de acrobacias. Además, ha mostrado la cara 'oculta' de Zapeando que, generalmente, no pueden ver los espectadores en pantalla. Puedes ver el increíble momento en el vídeo principal de esta noticia.

Además de esta demostración, la periodista Isabel Forner ha entrevistado al piloto para saber cómo se entrena y qué es lo que hace falta para ser tan bueno en esta disciplina.