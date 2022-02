Los turistas de un safari en Sudáfrica han sido sorprendidos por un rinoceronte enfurecido. El animal se enfadó y persiguió al grupo que, para salvarse, acabó subiéndose a un árbol.

En el vídeo principal de esta noticia de Zapeando puedes ver el impactante momento en el que va detrás de los humanos. "No soy biólogo, pero la mejor manera para que no se enfade un rinoceronte, no es pisarle la comida, que es el árbol", ha bromeado Dani Mateo.