¿Gisele Bündchen se cubre con un burka para ir a un centro de cirugía estética?

SEGÚN LA PORTADA DE 'THE NEW YORK POST'

Frank Blanco aprovecha la visita de Josie a Zapeando para comentar algunas portadas de revista. La boda civil entre Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo en Mónaco es lo primero a analizar, pero hay una portada que llama la atención entre los zapeadores... Se trata de la de 'The New York Post', en la que muestran una fotografía, según ellos, de la modelo Gisele Bündchen tapada con un burka antes de entrar a un centro de cirugía estética: "Siempre te va a quedar la duda de si es ella o no, porque como no te metas ahí dentro...", comenta Josie.