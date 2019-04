Germán Scasso, ganador de Tu cara no me suena todavía: "No fue una de mis mejores actuaciones, me falló la concentración"

SINCERO CON SU ACTUACIÓN FINAL

El ganador de Tu cara no me suena todavía Germán Scasso visita Zapeando para hablar de su victoria en el programa de Antena 3. El concursante asegura que la final no fue su "mejor gala" y que "lo daba todo por perdido". Sin embargo, consiguió llevarse los 30.000 euros del premio a casa gracias a la votación del público.