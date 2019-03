Los Gallardos: "Cristina Pedroche se va a ‘Saber y ganar'"

CRISTINA PEDROCHE SE HA ATREVIDO A DESMENTIR A ‘LOS GALLARDOS’

Entre sorbo y sorbo de sus correspondientes tazas, Miki Gallardo y François Gallardo, han acudido hoy a 'Zapeando' para hacer una predicción de las suyas, sobre el futuro laboral de Cristina Pedroche que, aunque han declarado que no es muy 'TOP', sí va a dar de qué hablar. Según los dos, la 'zapeadora' se va ni más ni menos que a 'Saber y Ganar'. Cristina ha tenido que desmentir su exclusiva, puesto que no es cierto: "Cobramos por minuto, no por acertar", han reconocido, tras varias pausas de suspense, 'Los Gallardos'.