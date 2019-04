Anna Simon: "¡A partir de ahora presento yo Zapeando!"

ANNA SIMON SUSTITUIRÁ A FRANK BLANCO

Anna Simon será la nueva presentadora de Zapeando sustituyendo a Frank Blanco en sus vacaciones de verano. Así, el presentador les da envidia a sus compañeros: "Estoy muy dulce, mañana me va a subir el azúcar porque me voy a poner hasta arriba de helados, me voy de vacaciones".