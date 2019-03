Frank Blanco: "Si este concursante de 'Ahora Caigo' no sabía quién era Cristina Pedroche, merecía perder"

NO ACERTÓ UNA DE LAS PREGUNTAS CON LA ‘ZAPEADORA’ COMO PROTAGONISTA

No ha pasado ni una semana desde que Cristina Pedroche dijera hasta luego en 'Zapeando' para irse rumbo a 'Pekín Express', y en 'Ahora Caigo' ya se han olvidado de ella. Y es que uno de los concursantes no fue capaz de adivinar qué presentadora dio las campanadas de entrada al 2015 con un atrevido vestido de transparencias… un detalle que no perdona Frank Blanco que aunque nunca hace valoraciones en el programa, esta ocasión lo merecía.