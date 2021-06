"En España pase lo que pase la culpa solo tiene un nombre: Morata", ha afirmado Valeria Ros, un comentario que ha provocado la reacción de Cristina Pedroche, aunque más tarde Ros ha reconocido que ni sabía quién es el jugador y que tan solo había leído el guion del programa.

"Yo siempre a favor de Morata titular. Me parece fatal lo que le están haciendo.", ha expresado Pedroche, tras lo que se ha mostrado indignada por las "amenazas que están recibido tanto él como su mujer, afirmando que son "cosas innecesarias".

"Soy muy fan de Morata y no me gusta lo que le están haciendo. Tiene todo mi apoyo, tanto él como toda su familia", ha manifestado la zapeadora, quien ha insistido en la gravedad de las amenazas al jugador de la selección española "en el propio partido". "Por eso él se fue tan mal del campo", ha explicado Pedroche, que ha defendido que Morata "lo está haciendo todo y no tiene malos números". En este vídeo, la férrea defensa de la zapeadora a Álvaro Morata.

