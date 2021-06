Frank Maglio Tico es un cantante que está triunfando en las redes interpretando canciones de rock. Pero no se trata de una persona, sino de un loro, que canta mientras su dueño le acompaña con la guitarra. Sus versiones de temas clásicos, como el 'Here Comes The Sun' de 'The Beatles' o canciones algo más heavies están reventando las redes.

Aunque Dani Mateo cree que le pone "mucha más pasión" el guitarrista que el loro, todos reconocen que tiene futuro en el mundo del rock and roll. "Canta mejor que Axl Rose", llega a confesar Iñaki Urrutia, que compara al animal con el cantante de 'Guns N' Roses'.