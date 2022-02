Jesús, un espectador de Zapeando, ha mandado un audio al programa quejándose de que en febrero ya hablen de las Campanadas de 2023. "Nos tenéis hartitos. Otro tema, 'another", ha expresado, tras lo que Dani Mateo ha salido en defensa de Pedroche, afirmando que "no es ella la que propone hablar de ello", sino que son el resto de zapeadores los que la preguntan sobre el tema.

"Me sabe mal por Jesús, pero hay muchas cosas que se están cociendo a fuego lento", ha confesado entonces Cristina Pedroche, a lo que Miki Nadal ha respondido que si no empiezan ya, "luego les pilla el toro". "Hay que ponerse ya. Ya tengo la idea del vestido", ha reconocido la zapeadora. Valeria Ros, por su parte, ha hecho una predicción sobre el próximo look de Pedroche para las Campanadas que puedes escuchar en este vídeo.