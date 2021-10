Victoria Beckham ha reconocido que no siempre ha vestido tan bien. Así, ha lanzado piedras sobre su propio tejado y ha confesado en una revista cuál es su look del que más se arrepiente: un traje de cuero negro con el que asistió a un desfile de Versace en el 99, que es exactamente igual que el de su marido David Beckham.

"Recordamos que tuvieron esa etapa 'Pili y Mili' en la que siempre iban a juego", ha comentado Dani Mateo, tras lo que Cristina Pedroche ha expresad no estar de acuerdo con Beckham: "Yo la veo divina. A mí me encanta", ha manifestado, tras lo que ha dicho que el look es de Versace, por lo que está diciendo que no le gusta la ropa que le dieron de la marca.