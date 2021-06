Cristina Plaza visita el plató de Zapeando para presentar su habitual sección sobre lo más viral de las redes sociales. Esta vez, la zapeadora recomienda la cuenta 'People Standing', un perfil de Instagram que recopila fotos que les pasa otros usuarios en posturas muy extrañas. "Yo estoy a favor porque me siento en posturas muy raras y no me doy cuenta hasta que alguien me lo dice", defiende Lorena Castell en plató.

Por su parte, Cristina Pedroche intenta imitar una de estas posturas totalmente locas. "Yo le doy al yoga", explica la zapeadora, que muestra en pleno directo cuánto sube la pierna: "Un día la pasé por detrás de la cabeza". Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.