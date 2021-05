Después de ver un vídeo viral en el que un youtuber se tiraba un pedo mientras conectaba en directo con sus seguidores, Dani Mateo pregunta a Lorena Castell si le ha pasado alguna vez una situación similar: "¿No te has soltado un 'pum'?". La zapeadora desvela entre risas que alguna vez sin darse cuenta se le ha "caído". Eso sí, Lorena Castell afirma que nunca se ha tirado uno en directo.

Algo que comparte Dani Mateo. Eso sí, para que no le pase, el presentador destaca que tiene una tradición: tirárselo antes de que empieza el programa. "Siempre busco un rincón antes del programa, no habléis conmigo si me veis solo contra la pared", afirma Dani Mateo, que destaca que busca un "lugar tranquilo como los elefantes cuando van a morir".