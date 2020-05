La sinestesia es una condición neurológica muy poco común que hace que las personas mezclen sentidos: así, una persona que está utilizando un sentido muy concreto puede sentir otro. Por ejemplo, una persona que al comer una manzana puede escuchar una melodía.

Esta extraña condición tiene su inicio en la infancia. Durante la llamada 'pooda neural', el cerebro se deshace de las conexiones que a priori no necesita. Pero cuando este proceso no se completa, la persona se vuelve sinestésica, porque ese proceso no se completa.

Para saber si padecen esta condición, los zapeadores se ha sometido a un test: ¿cuál es 'buba' y cuál es 'kiki'? En el vídeo que acompaña estas líneas podrás descubrirlo.