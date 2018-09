El zasca de Frank Blanco a Anna Simon: "Pero si lo digo por ti, para que no te haga daño"

ANNA SIMON QUIERE PRESENTARSE AL CASTING DE LA VOZ

Anna Simon anuncia en Zapeando que se va a presentar en casting de La Voz, algo que Frank Blanco utiliza para recordarle que Paulina Rubio no busca "descartes de ediciones pasadas de Tu Cara Me Suena". "¡Qué vergüenza!, qué envidia me tienes", le responde la zapeadora sorprendida.