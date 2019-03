¿'El Tamborilero' de Raphael o el 'All I Want for Christmas is You' de Mariah Carey?: los zapeadores eligen su villancico favorito

"Actuaron en Madrid, y cada uno con su público, los dos pesos pesados por excelencia de los villancicos. De un lado del Belén, con 75 años, un pelazo que flipas y llenando el Teatro Real con su 'Tamborilero', Raphael. Al otro lado, con 48 años, un ego que no le cabe en el corpiño y levantando el Wizink Center con 'All I Want for Christmas is You', Mariah Carey", así ha presentado el combate Cristina Pedroche.

¿Quién habrá resultado ganador? ¿Raphael o Mariah Carey?, los colaboradores se han posicionado.

El villancico de Mariah Carey suena por todas partes, una muestra más de que la Navidad ya está aquí. Por ello, Cristina Pedroche le ha querido rendir un homenaje desde Zapeando.