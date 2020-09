Nada más arrancar Zapeando, Lorena Castell y Dani Mateo protagonizan un divertido momento lleno de 'pullitas'. Y es que el presentador del programa realiza un inesperado comentario que 'enfada' a Lorena Castell y que origina que Cristina Pedroche no pueda evitar reírse.

"Las cosas que yo te cuento a título personal... a ver si haces el favor de no ser tan bocazas", destaca Lorena a su compañero. "Luego te gusta llamarme en directo y un día te vas a llevar un zasca", afirma la zapeadora en relación a la broma telefónica que le hizo Dani Mateo en otro programa de Zapeando. "Eres un bozacas, no te enseño ni un mensajito privado de Instagram más", afirma Lorena Castell ante Dani Mateo, que, entre risas, insiste en que no ha "dicho nada".