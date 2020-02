El Monaguillo se somete en Zapeando a un divertido concurso: por cada pregunta musical que acierte tendrá diez segundos de promoción sobre 'Tu cara me suena'. Pero el humorista no ha aguantado y ha comenzado a adelantar cosas de la gala de esta noche, lo que ha provocado que Dani Mateo tuviera que darle un toque de atención: "Mírame, ¿me lo parece a mí o te has pasado por el arco del triunfo lo que te acabo de decir?".

Tras ello, tiene que enfrentarse a una difícil pregunta: "¿Quién es Andy y quién es Lucas en Andy y Lucas?". La siguiente pregunta trata sobre cuántos miembros formaban los Village People.

Finalmente, consigue 20 segundos que aprovecha para "pedir perdón a Pablo Motos por enfocar el cañón de nata a su ojo".