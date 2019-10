¿En qué momento un 'ligue' se convierte en novio o novia? Dani Mateo ha querido conocer la opinión de los zapeadores, y por eso ha lanzado la pregunta en pleno plató.

Mientas que Cristina Pedroche asegura que es "cuando se pregunta", Lorena Castell y Miki Nadal piensan que es "cuando desaparecen las terceras personas", porque "siempre hay un momento" en el que se combinan.

"¿Para que te la vas a jugar a una? Hay que ver qué ofrece cada posibilidad. Hay que mirar el catálogo", ha explicado Lorena Castell, que con su opinión ha 'encendido' a Anna Simon, que no está de acuerdo.

Para ella, "cuando te gusta un plato", el resto dejan de existir. Por eso, la zapeadora asegura que no le hace falta probarlo: "Eso es la química mi vida, yo sé que tú no", ha apuntado Anna Simon a Dani Mateo.

"A mi cuando me gusta alguien ya quiero tener una relación", ha asegurado la zapeadora, que ante la opinión del resto ha llegado a pedir que zanajaran la conversación: "¡Me pongo de mala leche, no me habléis!".