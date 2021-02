Los zapeadores han abierto un divertido debate en pleno plató. ¿Cuál es el momento más surrealista en el que un fan se les ha acercado a pedirles una foto? Cristina Pedroche o Quique Peinado coinciden: el hospital.

Sin embargo, hay una anécdota que supera todas las anteriores. Y es que Dani Mateo fue increpado en un baño público. "Sin dejarme acabar me dijo '¿te importa? Que no la saco', y le dije que me daba igual".

Fue precisamente una foto lo que desencadenó que el CNI investigara a Pablo Motos. "Nos enseñaron micrófonos ocultos, y nos hicieron un paseo por la parte que se puede ver; entonces el general sacó un folio y me dijo: 'Te hemos investigado por si eras de Al Qaeda". En este vídeo cuenta la desagradable anécdota que le provocó haberse hecho una fotografía con un terrorista: