Los influencers rurales cada vez están más de moda. Algunos de estos chavales que acercan el mundo rural a través de las redes sociales ya se han convertido en estrellas mediáticas. Es el caso de Miquel Montoro, cuyos mejores momentos recopilamos en el vídeo principal de esta noticia.

Incluso, Dani Mareo visitó un día al joven en su casa como puedes ver en el siguiente vídeo. Durante su excursión, el presentador de Zapeando descubrió qué no debe hacer en el campo, como pasear por un huerto sin mirar dónde pisa. "¡Cuidado, te he dicho que no me la pises!, ¡ya has pisado!", riñó Montoro a Dani Mateo.