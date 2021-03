Agentes de Policía de Arizona, EEUU, dieron una emotiva sorpresa a un hombre que anda con dificultad la regalarle un vehículo para facilitarse los desplazamientos.

"Es tuyo Frank, lo hemos comprado para ti", le dijo uno de los agentes, algo que el hombre no podía creer. "Lo digo en serio. Es tuyo, es para ti", insistió el policía, a lo que el hombre de la tercera edad reaccionó sonriendo y dando las gracias. "Dios mío, no me lo puedo creer", expresó. En este vídeo, el enternecedor momento.

"La Policía se arrepintió del regalo cuando el señor se subió a la moto, salió quemando rueda e hizo un caballito invertido", ha bromeado Valeria Ros tras ver el vídeo.