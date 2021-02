Zapeando arranca con un divertido debate de San Valentín: ¿qué piensan los zapeadores de esta día?, ¿cómo lo han pasado? Lorena Castell destaca que ella lo vivió "a tope de energy": "Qué tontería San Valentín, me da lo mismo", señala Lorena, que explica que lo pasó con sus padres y su hijo, Río.

Por su parte, Dani Mateo explica que estuvo investigando sobre el santo que da nombre a este día: "Es feo para la gente que no está junta, es la típica festividad de chulitos". Por su parte, Quique Peinado señala que "hay también bastante amargura en San Valentín". Eso sí, Lorena Castell afirma que también se puede usar ese día para "regalar a algún colega que sea tu San Valentín", pero Valeria Ros no lo tiene claro y destaca que eso "es raro". En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el debate completo en plató en el que Dani Mateo insiste en que "prohibiría todas las fiestas que no pueda celebrar todo el mundo".