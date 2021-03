Josie analiza en el plató de Zapeando el estilo de C. Tangana, quien acaba de publicar un disco que ya se ha convertido en viral. "Nos ha dado este disco que me ha resuelto mis horas de cardio. Yo estoy feliz, cuando está Calamaro cantando ya me voy".

Un momentazo que Dani Mateo aprovecha para imitar a Calamaro. "Tú vas para la voz de Calamaro si sigues fumando", advierte Marta Torné al presentador, que le responde con otro dardo: "Tú has perdido mucho, has ensanchado de caderas y el pecho caído". "Qué feo lo que me acabas de decir, si ahora se lleva el culo grande y la cadera ancha", responde la actriz, que Dani Mateo le vuelve a responder con otro dardo sobre su edad y una defensa a su voz: "Meterte con mi voz, sinvergüenza". Puedes ver el divertido pique en el vídeo principal de esta noticia.